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Москва 24

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Безопасность

12:57

Более 1,5 тысячи человек спасены при пожарах в Москве в 2019 году

безопасность пожар

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В 2019 году столичные пожарные спасли из огня более 1,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба московского главка МЧС. Эвакуировали спасатели более 16,5 тысячи человек.

По сравнению с 2017 годом число пожаров в Москве увеличилось почти на 2% – до 9,686 тысячи. В то же время число погибших при пожарах снизилось на четверть.

Отмечается, что больше всего пожаров зарегистрировано на объектах жилого фонда. Их количество составило 44,1% от общего числа.

На водных объектах число происшествий по итогам 2019 года снизилось на 19%. При этом выросло количество спасательных постов на водоемах Москвы и общественных спасателей.

В столице в прошлом году провели около 239 тысяч различных профилактических мероприятий по пожарному надзору, более 48 тысяч из них провели в жилом секторе. Также спасатели провели более 1,3 тысячи проверок образовательных учреждений и объектов летнего оздоровительного отдыха детей.

Ранее сообщалось, что трансформатор загорелся на ТЭЦ-26 в Востряковском проезде в столице. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

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