Пожар произошел в банном комплексе в районе Щукино

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В одноэтажной деревянной бане, расположенной в московском районе Щукино, произошел пожар. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Информация о происшествии поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице в 12:07. Инцидент случился по адресу: Большой Волоколамский проезд, дом 16. Там горит одноэтажная деревянная баня.

По предварительным данным, площадь пожара составляет примерно 100 квадратных метров. На месте работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений. В 13:08 возгорание локализовано. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о возгорании в складском павильоне у станции метро "Теплый Стан" на юго-западе столицы. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Открытое горение было оперативно ликвидировано.

