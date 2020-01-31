В МЧС предложили новое наказание за повторное нарушение пожарной безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В МЧС РФ предложили временно закрывать торгово-развлекательные центры, кинотеатры, объекты соцзащиты и детские лагеря за повторные нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ведомство уже подготовило соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. К числу нарушений относятся неисправность источников противопожарного водоснабжения, пожарной сигнализации, оповещения, а также несоответствие эвакуационных путей требованиям пожарной безопасности.

В МЧС полагают, что такие нарушения создают высокую угрозу для жизни людей. При этом существующий сейчас штраф не оказывает должного воздействия на владельцев крупных торговых комплексов и других объектов массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что в Москве в минувшем году пожарные спасли из огня более 1,5 тысячи человек. По сравнению с 2017 годом число пожаров в Москве увеличилось почти на 2% – до 9,686 тысячи. В то же время число погибших при пожарах снизилось на четверть.

