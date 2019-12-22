Следователи начали проверку после пожара на заводе в Уфе

Фото: ГУ МЧС по РБ

Следователи в Башкирии организовали проверку по факту возгорания на заводе в Уфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по республике.

Уточняется, что проверка организовано по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Нефтехимический завод загорелся в воскресенье утром. Для борьбы с огнем к месту ЧП был отправлен пожарный поезд. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

Пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров в 08:44 по московскому времени, а в 10:50 открытое горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.

По предварительной причине, в здании могла загореться технологическая жидкость. На мечте ЧП работают 140 человек при помощи 47 единиц техники и трех лабораторий по замеру вредных веществ.

