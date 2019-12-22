Пожар на нефтехимическом заводе в Уфе локализован

Фото: ГУ МЧС по РБ

Пожар на заводе "Уфа Нефтехим" в столице Башкирии локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"В 08:44 по московскому времени пожар в Уфе локализован на площади 2000 квадратных метров", – сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что для борьбы с огнем к месту ЧП был отправлен пожарный поезд, а также передвижная лаборатория по замеру ПДК. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.

14 декабря пожарные тушили возгорание на складе в Иглинском районе Башкирии. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 42 человека и 17 единиц техники.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности, произошло частичное обрушение конструкций склада.

