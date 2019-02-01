Вице-губернатора Ленобласти арестовали по делу о мошенничестве

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте зампреда правительства Ленобласти по ЖКХ и энергетике Олега Коваля.

Вице-губернатор обвиняется ФСБ в организации мошенничества, сообщает РИА Новости. "Мера избрана по 28 марта 2019 года с содержанием в СИЗО-3", – говорится в сообщении.

По данным следствия, Коваль "организовал и руководил" хищением в размере не менее 28 миллионов рублей.

Деньги были выделены в рамках инвестпрограммы компании "Газпром газораспределение", в которой Коваль ранее работал заместителем гендиректора.

30 января правоохранители задержали в Ингушетии начальника штаба регионального МВД Саварбека Шадиева, которого подозревают в мошенничестве.