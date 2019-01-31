Начальника штаба МВД Ингушетии задержали по подозрению в мошенничестве

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Правоохранители задержали в Ингушетии начальника штаба регионального МВД Саварбека Шадиева, которого подозревают в мошенничестве.

Как сообщили РИА Новости в министерстве, в настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

В случае установления вины он будет уволен со службы в органах внутренних дел и понесет установленную законом ответственность.

30 января во время пленарного заседания задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Ему инкриминируют участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля. Басманный суд Арашукова на два месяца.