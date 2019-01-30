Почему был арестован сенатор Совета Федерации Арашуков

Басманный суд арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова на два месяца. Его задержали в среду, 30 января, во время пленарного заседания. Перед задержанием члены СФ проголосовали и дали согласие на лишение сенатора неприкосновенности. Ему инкриминируют участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля. Портал Москва 24 пообщался с сенаторами верхней палаты парламента и выяснил, как они оценивают произошедшее.

"Неприкасаемых у нас нет"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Мы сегодня стали свидетелями ситуации, которая предусмотрена рядом федеральных законов. Генеральный прокурор Юрий Чайка обратился к членам Совета Федерации в соответствии с просьбой дать согласие на процессуальные действия, такие как обыск и задержание члена Совета Федерации", – сказал порталу Москва 24 заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

После того, как сенаторы проголосовали за снятие с Арашукова неприкосновенности, мужчина покинул зал в сопровождении силовиков. Задержание провели сотрудники Следственного комитета (СК) России совместно с представителями Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ.

При этом Башкин подчеркнул, что никто не снимал с Арашукова статуса сенатора. "Согласно законодательству, депутаты и сенаторы считаются наделенными полномочиями до момента вступления в силу приговора суда. Тогда автоматически статус снимается. Пока этого нет, мы дали согласие на следственные действия, и все это законно", – отметил он.

Об этом также заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, сообщив журналистам, что Арашуков пока сохраняет полномочия члена Совета Федерации. Однако сенатор может сам написать заявление с просьбой снять его с занимаемой должности, не дожидаясь вердикта суда.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с порталом Москва 24 отметил, что лишение сенаторов неприкосновенности происходит не впервые. Действительно, в 2014 году в верхнюю палату парламента поступило представление генерального прокурора РФ о даче согласия на лишение неприкосновенности сенатора от Челябинской области Константина Цыбко для возбуждения в отношении него уголовного дела. Тогда парламентарии большинством голосов проголосовали за.

"Снятие депутатской неприкосновенности, или, скажем, неприкосновенности сенатора – процедура стандартная. Неприкасаемых у нас нет. Если есть какие-то факты, требующие детального расследования, то следует позволить провести это расследование в полной мере", – полагает сенатор.

В чем обвиняют Арашукова

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин



В Следственном комитете РФ сообщили, что ведомство установило причастность Арашукова к двум убийствам в 2010 году: зампреда общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. По данным следствия, сенатор также оказывал давление на свидетеля убийства Жукова.

В заявлении официального представителя СК Светланы Петренко отмечается, что первоначально уголовное дело по фактам этих убийств расследовалось в территориальных следственных органах СК России. "Долгое время особо тяжкие преступления оставались нераскрытыми. Впоследствии по личному указанию Председателя СК России уголовное дело было передано в Москву опытным следователям. В результате удалось получить доказательства причастности Рауфа Арашукова к организации убийств", – заявила она.

Также сообщается, что сенатору вменяют участие в преступной группировке. "Он допрашивается в качестве обвиняемого. Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен", – говорится в заявлении Петренко.

Кроме того, в среду задержали отца сенатора – советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз", депутата Народного собрания КЧР Рауля Арашукова. Как полагает следствие, он также причастен к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей.

Самый молодой сенатор

Рауф Арашуков родился 23 июня 1986 года. Окончил Ставропольский государственный университет, состоял в Ставропольской городской думе, куда попал как самовыдвиженец.

В 2010 году при поддержке "Единой России" Арашуков стал депутатом Народного собрания КЧР. Затем он занимал еще несколько высоких постов. В 2016 году стал сенатором Совета Федерации от КЧР. Вошел в состав комитета по экономической политике. Так как на момент вступления в должность ему был лишь 31 год, Арашуков был признан самым молодым сенатором России. 30 января 2019 года Басманный суд Москвы по решению судьи Наталии Дударь заключил его под стражу на два месяца.