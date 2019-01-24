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16:36

Экс-замминистра энергетики задержан в Москве

происшествия

16:36

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Экс-замглавы министерства энергетики РФ Вячеслав Кравченко задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Операция по задержанию прошла минувшей ночью. Подозреваемый сейчас находится в СИЗО, с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, Кравченко в 2012 году, еще до работы в министерстве, нанял на должность заместителя начальника административно-хозяйственного департамента АО "Администратор торговой системы" человека, которые фактически свою работу не выполнял, а аванс и заработная плата перечислялась руководителю и нескольким его подельникам. По предварительной информации, речь идет об ущербе на сумму 9 миллионов рублей.

Заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко, отвечающий за электроэнергетику, был освобожден от должности по собственному желанию в ноябре 2018 года. В министерстве он работал с 2013 года. В его обязанности входили координация и контроль деятельности департамента развития электроэнергетики, в том числе вопросы развития электроэнергетического комплекса страны и теплоснабжения, развитие возобновляемых источников энергии, контроль над разработкой и реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

До этого в 2012–2013 годах он возглавлял некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы".

происшествия

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