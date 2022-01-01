Три человека погибли в ДТП с участием вахтового автобуса в ХМАО

Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО

Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще двое пострадали при столкновении автомобиля и автобуса в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

Как уточняется, авария произошла на проезжей части улицы Интернациональной, в районе дома 60.

"В результате ДТП три участника дорожно-транспортного происшествия погибли, в том числе несовершеннолетний пассажир", – сказали в УМВД, добавив, что погибший ребенок – 2012 года рождения.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

По данным прокуратуры ХМАО, автобус, который попал в аварию является вахтовым.

Прокурор Нижневартовска выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов и организации прокурорской проверки.

Ранее в результате столкновения трех автомобилей в Республике Адыгея три человека погибли и девять пострадали. По версии следствия, утром 31 декабря водитель "Лады Приоры" выехал на встречную полосу на трассе А-160, возле аула Пчегатлукай Теучежского района, где столкнулся с ВАЗ-2109 и ГАЗелью.