Стали известны подробности инцидента с молодежной сборной РФ по хоккею

Фото: twitter.com/svtlehmann

Молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт из-за несоблюдения мер по борьбе с COVID-19, а также нарушения правил безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

"Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве" – сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время российские спортсмены вылетают в Торонто.

Ранее сообщалось, что молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса из Канады при приезде домой с ЧМ. Отмечалось, что из-за данного инцидента команда отправится домой из Торонто с пересадкой в Европе.

Молодежный ЧМ был отменен после присуждения технических поражений командам США, Чехии и РФ из-за положительных тестов на COVID-19.

До этого сборную России по вольной борьбе задержали в аэропорту столицы Амстердама. Команду сняли с рейса и проводили в полицейский участок, поскольку спортсмены сняли в самолете медицинские маски.