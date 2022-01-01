Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

17:55

Стали известны подробности инцидента с молодежной сборной РФ по хоккею

происшествия спорт

Фото: twitter.com/svtlehmann

Молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт из-за несоблюдения мер по борьбе с COVID-19, а также нарушения правил безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

"Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве" – сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время российские спортсмены вылетают в Торонто.

Ранее сообщалось, что молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса из Канады при приезде домой с ЧМ. Отмечалось, что из-за данного инцидента команда отправится домой из Торонто с пересадкой в Европе.

Молодежный ЧМ был отменен после присуждения технических поражений командам США, Чехии и РФ из-за положительных тестов на COVID-19.

До этого сборную России по вольной борьбе задержали в аэропорту столицы Амстердама. Команду сняли с рейса и проводили в полицейский участок, поскольку спортсмены сняли в самолете медицинские маски.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать