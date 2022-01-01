Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде – СМИ

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Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса из Канады при приезде домой с ЧМ из-за нарушения правил главным тренером команды, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Игроки сборной России не были замечены в нарушении как спортивного, так и масочного режима, чего нельзя сказать про чехов. Только главный тренер сборной России Сергей Зубов закурил по пути в самолет", – цитирует агентство журналистку шведского телеканала SVT Марию Леманн.

Уточняется, что из-за данного инцидента команда отправится домой из Торонто с пересадкой в Европе.

Молодежный ЧМ был отменен после присуждения технических поражений командам США, Чехии и РФ из-за положительных тестов на COVID-19.

Ранее сборную России по вольной борьбе задержали в аэропорту столицы Амстердама. Команду сняли с рейса и проводили в полицейский участок, поскольку спортсмены сняли в самолете медицинские маски.