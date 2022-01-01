Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Чувашии

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Один человек погиб и шестеро пострадали в аварии в Аликовском районе Чувашии, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД.

Уточняется, что ДТП произошло около 11 часов утра 1 января около села Яндоба Аликовского района. По предварительной информации, водитель иномарки Кia выехал на встречку, где врезался в Lada Xrаy.

В аварии погибла женщина, пассажир одной из машин, пострадали шесть человек, включая двоих подростков.

Ранее в результате столкновения трех автомобилей в Республике Адыгея три человека погибли и девять пострадали. По версии следствия, утром 31 декабря водитель "Лады Приоры" выехал на встречную полосу на трассе А-160, возле аула Пчегатлукай Теучежского района, где столкнулся с ВАЗ-2109 и ГАЗелью.