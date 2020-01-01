Двоих пострадавших при нападении на пост в Магасе полицейских перевезут в Москву

Фото: соцсети

Фото: ТАСС/Марем Местоева

Двоих полицейских, пострадавших при нападении на пост ДПС в Магасе, cпецбортом в среду транспортируют из Ингушетии в Москву, сообщил ТАСС представитель следственного управления СК РФ по региону.

По данным Минздрава, трое пострадавших при нападении полицейских находятся в сознании, их состояние оценивается, как средней тяжести.

Убит старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев. У него остались жена и четверо несовершеннолетних детей. Один из нападавших находится в бессознательном и тяжелом состоянии.

Нападение на пост ДПС в Магасе произошло во вторник, 31 декабря. Погиб один полицейский, пострадали трое. Нападавших удалось нейтрализовать.