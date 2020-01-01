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Происшествия

13:14

В центре Владивостока сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

происшествия

Фото: соцсети

Неизвестные сожгли декоративную фигуру мыши, установленную на центральной площади во Владивостоке. Стоимость объекта составила стоимостью 677 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии города.

Ранее фигуру повредил дрифтер, который устроил заезд на центральной площади вокруг новогодней елки. Подрядчик, в чьей собственности находилась мышь, решил не убирать ее на время разбирательств.

Было возбуждено дело об административном правонарушении за оставление места ДТП. Виновнику предстоит компенсировать ущерб.

27 декабря местные власти установили новую фигуру мыши взамен поврежденной. При этом остатки сожженной фигуры по-прежнему лежат на месте.

Накануне в лондонском музее повредили картину Пабло Пикассо стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов.
Речь идет о полотне "Бюст женщины" 1944 года. После инцидента картину сняли с показа.

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