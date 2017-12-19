Лауреаты "Золотой маски" представят 17 постановок на новогодних площадках Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Номинанты и лауреаты российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" представят на новогодних площадках Москвы 17 постановок.

Выступления пройдут 31 декабря, а также 1 и 2 января в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Посетителей ждут 10 тематических площадок – "Обыкновенное чудо", "Снежная королева", "Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане", "Золотой петушок" и другие, расположенные на Тверской улице.

Постановки представят театральные коллективы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Омска, Самары, Костромы, Красноярска и Новокуйбышевска.

Помимо театральных площадок на Тверской в рамках фестиваля "Путешествия в Рождество" в столице откроется 83 площадки. Они будут располагаться в центре города и во всех округах.

Новогодние площадки Москвы стилизуют под убранство известнейших столичных театров. С 30 декабря по 3 января в 12 округах москвичей и гостей столицы ждут спектакли, перформансы и концерты популярных групп.

В Ледовом театре в Новопушкинском сквере состоится премьера ледового балета "Золушка". Партию главной героини в постановке 25 и 26 декабря исполнит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.