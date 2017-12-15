Ледовый балет "Золушка" впервые покажут на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: ТАСС/Олег Наумов

Премьера ледового балета "Золушка" состоится на фестивале "Путешествие в Рождество" в Ледовом театре.

Партию главной героини в постановке 25 и 26 декабря исполнит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, сообщает Агентство "Москва".

Зрителей ждет масштабное шоу. На сцене установят огромный светодиодный экран, который с помощью объемных изображений создаст сказочную атмосферу. Вместе с Навкой на лед выйдут чемпионы Литвы Маргарита Дрозябко и Повилас Ванагас, а также постановщик Ледового театра Петр Чернышев. Всего в балете примут участие 38 артистов.

Ледовый театр заработает в Новопушкинском сквере, зрителям покажут 46 спектаклей. В этом году трибуны вместят примерно 1,5 тысячи человек. Посетители театра смогут покататься на коньках в перерывах между представлениями.

Фестиваль “Путешествие в Рождество” начнется в столице 22 декабря. Его площадки украсят более 1100 елей. Гостей ждут зрелищные выступления уличных театров, концерты, увлекательные мастер-классы для детей и взрослых, традиционные зимние забавы, световые инсталляции.