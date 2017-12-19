Новогодние площадки в столице стилизуют под знаменитые театры города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все праздничные площадки Москвы стилизуют под убранство известнейших столичных театров. С 30 декабря по 3 января в 12 округах состоятся спектакли, перформансы и концерты популярных групп.

Мероприятия будут проходить каждый день с 15:00 до 21:00 за исключением 31 декабря. В новогоднюю ночь развлекательная программа продлится до 2:00, а в музее-заповеднике "Царицыно" и парке "Сокольники" – до 3:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На площадке в СВАО у метро "ВДНХ" воспроизведут интерьеры и архитектуру Государственного академического Большого театра России. На сцене можно будет увидеть спектакль"Старые сказки на новый лад" и концерт с участием Quest Pistols Show, Егора Крида, групп "Марсель", "Градусы" и других.

В ВАО новогодними площадками станут "Сокольники" и Измайловский парк. Гостей первой будут встречать герои сказок Александра Пушкина. Парк оформят декорациями, стилизованными под интерьеры Московского художественного театра имени Чехова. В эти дни выступят Натан, DJ Klubkilla, группы "Кватро" и "Пицца", Денис Майданов, DJ Groove, Александр Буйнов, Нателла, Елена Темникова, Стас Пьеха и другие.

В Измайловском парке главной темой праздника будет сказка Самуила Маршака "Двенадцать месяцев". В этом году исполняется 70 лет со дня ее первой постановки в Московском театре юного зрителя. Центральную площадь парка стилизуют под интерьеры Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. На концерте выступят группа "Градусы", DJ Portnov, Натан, группы "23:45", "Отпетые мошенники", DJ Legran, Алексей Воробьев и другие.

В СЗАО новогодние мероприятия организуют в ландшафтном парке "Митино". На оформление площадки организаторов вдохновил Московский драматический театр имени Пушкина. С 30 декабря по 3 января здесь запланирован семейный фестиваль "Сказки волшебного леса". Участниками концерта станут Денис Майданов, DJ Screan One, Даниил Иванов, Елена Терлеева, группа MBand и другие.

Отмечать Новый год в ЗАО будут в поселке Внуково у Дома культуры. Посетители смогут посмотреть сказку "Двенадцать месяцев". Украсят площадку декорации, имитирующие интерьеры Московского театра оперетты. Выступят Диана Гурцкая, группа MBand, DJ М. Hustler, Doni, Вадим Чебанов, Ирина Дубцова, DJ Screan One, Алексей Гоман, Марк Тишман, Базиль, Денис Майданов и другие.

Жителей ЮЗАО приглашают в праздники посетить площадку по адресу улица Знаменские Садики, дом 11. Территорию около торгового центра оформят в стиле интерьеров Московского театра "Новая опера" имени Колобова. На сцене пройдут спектакли по мотивам русских народных сказок. На площадке выступят Алексей Воробьев, Рита Дакота, группа "Челси", Quest Pistols Show, Бьянка, Диана Гурцкая и другие.

На улице Кухмистерова, за кинотеатром "Тула", организуют праздничную программу в ЮВАО. Там развернется семейный фестиваль, посвященный "Снежной королеве": мультфильму Льва Атаманова исполнилось 60 лет. Оформление будет напоминать убранство Московского музыкального театра "Геликон-опера". На концертах выступят Алексей Гоман, Елена Темникова, группа "Инь-Ян", Прохор Шаляпин и другие.

За сказками Пушкина и атмосферой МХТ имени Чехова можно будет прийти в музей-заповедник "Царицыно" на юге Москвы. Гостей ждет погружение в лето: увидеть "Новогоднее цветопредставление" посетители смогут в Первом оранжерейном корпусе. К праздникам там зацветут крокус, тюльпаны, нарциссы, сирень и вишня. Свои лучшие песни на площадке исполнят Нюша, группы Burito, "Две Маши", "23:45", Джиган, Влад Соколовский и другие.

В Зеленоградском округе Новый год традиционно встретят на Центральной площади. Ее стилизуют под интерьеры старейшего театра страны – Государственного академического Малого театра. Здесь посетителей также ожидают герои сказок Александра Пушкина. Выступать на сцене будут группы "Марсель", "Мохито", 5sta Family, Feduk, Алексей Гоман и другие.

Новогоднее празднество в ТиНАО можно будет посетить в поселениях Вороновском и Московский. Гостей встретят герои сказок "Госпожа Метелица" и "Морозко". Площадку в Вороновском посвятят Театру имени Маяковского, а площадку в Московском – театру "Ленком". Участниками праздничных концертов станут группы "Пицца", "Маяковский", "Градусы", 5sta Family, Влад Соколовский, Elvira T, Елена Темникова и другие.

Самая масштабная площадка расположится в Екатерининском парке в центре Москвы. Его оформят в стиле Московского театра кукол. Все представления будут связаны с советской мультипликацией. В числе приглашенных на площадку артистов – Бьянка, Прохор Шаляпин, Диана Гурцкая, группа "Челси", Алексей Воробьев, Алексей Гоман, DJ Legran и другие.