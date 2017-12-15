Собянин пригласил москвичей оценить новогоднюю подсветку города

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Мэр столицы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей города оценить новогоднюю подсветку на улицах столицы. Декорации засияли в Москве вечером в пятницу, 15 декабря.

"Сегодня вечером по всей Москве включили праздничную подсветку. Погуляйте по городу, посмотрите, как мы украсили его к одному из лучших праздников в году. До 31 декабря осталось чуть больше двух недель, пора создавать новогоднее настроение. Надеюсь, вам понравится!", – написал он в своем микроблоге в Twitter.

На центральных улицах и площадях города установили огромные световые арки. В этот раз восемь сверкающих инсталляций сделали в виде фасадов известных московских театров.

22 декабря стартует зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Москвичей ждут красочные представления, мастер-классы, игры и традиционные зимние забавы. А в Ледовом театре состоится премьера балета на льду "Золушка" с участием Олимпийских чемпионов.