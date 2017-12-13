Московские фестивали за год посетят 62 млн человек

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Столичные фестивали по итогам года посетят около 62 миллионов человек. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, сообщает РИА Новости.

По его словам, из 12 миллионов посетителей прошлогоднего "Путешествия в Рождество" почти 4 миллиона – иностранцы или туристы из других регионов.

Немерюк отметил, что число посетителей городских фестивалей растет из года в год. В прошлом году фестивальные мероприятия посетили 58 миллионов человек.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" начнется в столице 22 декабря и продлится до 14 января. В этом году главной темой фестиваля стал театр. На 83 фестивальных площадках будут работать четыре катка, 13 ледяных горок, 11 тиров, поле для хоккея и сноуборд-парк.

Представления, спектакли, концерты и мастер-классы будут идти в режиме нон-стоп с 10:00 до 23:00. Праздничные площадки начали готовить уже сейчас. Традиционно в столице будут работать рождественские ярмарки.

В декабре Москва вошла в пятерку самых интересных направлений для зимних путешествий по версии издания The Wall Street Journal.