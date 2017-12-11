Москва вошла в пятерку самых интересных направлений зимнего туризма

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Москва вошла в пятерку самых интересных направлений для зимних путешествий по версии издания The Wall Street Journal. Об этом сообщает оргокмитет фестивалей "Московские сезоны". Редакция издания из США отметила российскую столицу из-за приближающегося мероприятия "Путешествие в Рождество".
Как пояснили журналисты, десятки площадок и тысячи событий стоят того, чтобы отправиться на московский фестиваль. Они посоветовали читателям посетить Ледовый театр в Новопушкинском сквере, где бесплатно покажут шоу-программы на льду. В некоторых из них примут участие звезды фигурного катания.
В публикации также отмечена программа на Тверской улице, которая с 31 декабря по 2 января станет пешеходной. Там поставят пьесы с участием артистов Большого театра, "Новой Оперы" и электротеатра "Станиславский".
"Поводов приехать в Москву всегда более чем достаточно. Столица прекрасна в любой сезон. Подчеркнуть наши преимущества в сравнении с другими туристическими направлениями как раз и призван цикл уличных городских мероприятий "Московские сезоны", – прокомментировала публикацию заммэра по вопросам экономической политики Наталья Сергунина. – Его самое масштабное событие – фестиваль "Путешествие в Рождество", хорошо известный за рубежом и прочно закрепившийся в мировом событийном календаре."
По словам заммэра, новогодняя программа привлечет посетителей на 79 уличных и парковых площадок. Рождественские ярмарки предложат угощения из 20 иностранных государств и 50 регионов РФ. Особое меню подготовили 100 столичных ресторанов.
Вместе с Москвой в рейтинг WSJ вошли Новый Орлеан (США), Санта-Фе (США), Токио (Япония) и штат Керала (Индия).
Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" начнется в столице 22 декабря. Бульвары, площади и переулки города превратятся в театральные подмостки. Представления, спектакли, концерты и мастер-классы будут идти ежедневно в режиме нон-стоп с 10:00 до 23:00. Некоторые площадки фестиваля начали готовить уже сейчас. Начнут работу также традиционные рождественские ярмарки.
В этом году в городе буду работать 20–25 площадок во всех округах. Там построят ледяные горки, фотозоны и поставят новогодние ели. Также с середины декабря столицу начнут украшать уличными открытками. В городе развесят около тысячи плакатов, билбордов, афиш и стикеров с поздравлениями.
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