Цикл световых шоу покажут на здании Манежа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Цикл световых шоу начнут показывать на здании ЦВЗ "Манеж" с 11 декабря. Представления посвятят Году экологии и зимним праздникам. Трансляция завершится 10 января. Показ будет длиться два часа – с 20:00 до 22:00.
Световые проекции под музыкальное сопровождение будут превращать здание Манежа то в Млечный Путь с планетой Земля, то в резиденцию Деда Мороза с волшебными персонажами.
"Яркое мультимедийное шоу состоит из трех частей. Первую часть авторы уникального спектакля посвятили планете Земля. Вторую и третью – приближающимся зимним праздникам: Новому году и Рождеству", – цитирует руководителя департамента спорта и туризма Николая Гуляева портал мэра и правительства Москвы.
В первой части появится главный герой Голем, который будет представлять все, что создано человеком. Он станет образом всех технологических достижений, которые были призваны поработить природу и сделать жизнь людей проще. По мере развития сюжета Голем превратится в разрушительную силу, которой будет противостоять возрождающаяся жизнь.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новогодний спектакль посвящен дому Деда Мороза – фабрике на Северном полюсе, исполняющей желания детей. В 13 сценах будет представлен процесс появления подарков и жизнь фантастических существ – помощников зимнего волшебника.
Последней на Манеже будут рассказывать рождественскую историю. Там покажут звездное небо, изображение Девы Марии и восход яркого солнца, символизирующий появление младенца Иисуса Христа. Авторы представили библейских персонажей в наивной эстетике, похожей на детские рисунки или фрески.
Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" начнется в столице 22 декабря. Бульвары, площади и переулки города превратятся в театральные подмостки. Представления, спектакли, концерты и мастер-классы будут идти ежедневно в режиме нон-стоп с 10:00 до 23:00. Некоторые площадки фестиваля начали готовить уже сейчас.
В этом году в городе буду работать 20–25 площадок во всех округах. Там построят ледяные горки, фотозоны и поставят новогодние ели. Также с середины декабря столицу начнут украшать уличными открытками. В городе развесят около тысячи плакатов, билбордов, афиш и стикеров с поздравлениями.
На рождественских ярмарках, монтаж которых завершат к 19 декабря, откроется более 320 шале. Торговый ассортимент определится в ближайшее время.
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