Санта-Клаус из Лапландии будет гостить в столице с 22 по 24 декабря

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Второй год подряд гостем фестиваля "Путешествие в рождество" станет Санта-Клаус из Лапландии. Как и прошлой зимой, временной резиденцией Йоулупукки, как его называют в Финляндии, станет Тверская площадь.

Пообщаться с Сантой взрослые и дети смогут в часы работы площадки – в будни с 11:00 до 21:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. Также он примет участие в двух театральных постановках – "Снежной мельнице" и "Ангелах Рождества", которые пройдут в "Сказочном театре" на Тверской площади 22, 23 и 24 декабря, передает портал мэра и правительства Москвы.

А те, кто не сможет встретить Санта-Клауса в Москве, смогут отправить ему письмо с пожеланиями в его официальную резиденцию. На праздничной почте на Тверской площади для этого появится отдельный домик.

Организаторы фестиваля рассказали, что волшебник хотел бы приобрести в Москве сувениры для эльфов, которые в его отсутствие остались в Лапландии отвечать на приходящие в канун Рождества из разных стран письма детей. Кроме того, в столице решили подарить волшебнику книгу рецептов русской кухни, которую он считает одной из лучших в мире.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет с 22 декабря по 14 января в Москве. 2018 год в России объявлен Годом театра, поэтому главной темой фестиваля станут спектакли и представления.

На 79 площадках горожан ждут выступления российских и европейских театральных коллективов, театрализованные программы, концерты. Там можно будет также купить новогодние сувениры.

А новогоднюю праздничную программу подготовят в 22 столичных парках. Начало основной программы намечено на 22:00 31 декабря, она пройдет до 2:00–3:00 1 января. Фейерверки запустят в 19 парках 1 января в 1:00.