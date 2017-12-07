Тверскую, Моховую и Охотный Ряд перекроют из-за рождественской ярмарки

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Улицы Тверская, Моховая и Охотный Ряд перекроют для проведения рождественской ярмарки с 29 декабря. Движение транспорта по ним возобновится только 5 января.
В праздничный период на улицах города возможны и другие перекрытия. Это связано с проведением различных значимых мероприятий, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника информационно-аналитического управления ЦОДД Максима Щепакова.
Москву к Новому году украсят элементами гримерок и театральных сцен. В городе установят почти 4 тысячи конструкций на театральную тематику.
Также на столичных улицах появится 268 елок, из которых 56 установят спонсоры. Самые большие новогодние елки (25 метров) установят на Лубянской площади и Воробьевых горах.
Также к празднику по всему городу разместят более 1,5 тысячи поздравительных плакатов в новогоднем фирменном стиле. Украсить город планируется к 15 декабря.
С 22 декабря по 14 января в столице пройдет фестиваль "Путешествие в Рождество". На 79 площадках горожан ждут выступления российских и европейских театральных коллективов, театрализованные программы, концерты.
А новогоднюю праздничную программу подготовят в 22 столичных парках.
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