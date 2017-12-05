Фото: портал мэра и правительства Москвы
К Новому году в Москве установят около 270 праздничных елок.
Как сообщили Агентству "Москва" в столичном департаменте ЖКХ, самые большие ели высотой около 25 метров будут стоять на Лубянской площади и Воробьевых горах. Также к празднику по всему городу разместят более 1,5 тысяч поздравительных плакатов в новогоднем фирменном стиле.
"Дизайнеры предложили новое решение к украшению столицы на Новый год. Около 3,9 тысяч конструкций будут установлены и стилизованы под Большой и Малый театры. И украсят наши площади 268 елей", – сказал глава департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Гасан Гасангаджиев
Также в фирменном стиле будет оформлен транспортный комплекс и выпущен лимитированный тираж проездного билета "Единый" с новогодним логотипом.
Кроме того, город будет украшен световыми гирляндами и светящимися конструкциями. В общей сложности в Москве будет создано около 4 тысяч разных видов световых объемно-декоративных конструкций.
Ранее сообщалось, что темой украшения Москвы на Новый год станет театр. На елках будут театральные маски, отсылающие, к примеру, к спектаклю "Турандот". В праздничном оформлении будут использовать театральные кулисы.
Также с середины декабря столицу начнут украшать уличными открытками. В городе развесят около тысячи плакатов, билбордов, афиш и стикеров с поздравлениями. На открытках будут изображены Красная площадь, собор Василия Блаженного, Богоявленский кафедральный собор, Большой театр и зимние пейзажи московского художника Игоря Разживина.
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