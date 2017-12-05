Москву к Новому году украсят элементами гримерок и театральных сцен

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
На улицах Москвы к Новому году установят почти 4 тысячи конструкций на театральную тематику. Конструкцию стилизуют под московские театры, элементы театральных сцен, гримерки, сцены из театральных постановок.
Также на столичных улицах появится 268 елок, из которых 56 установят спонсоры, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева.
Экономить в потреблении электроэнергии позволяют современные технологии развития светодиодов. Гасангаджиев отметил, что если бы город при создании декораций использовал традиционные источники света, то разница в потреблении составила бы около 1 миллиона киловатт в час.
"Благодаря светодиодами мы можем создавать различные комбинации, позволяющие устраивать целые световые шоу. В общую среду также впишется архитектурная подсветка зданий, что создаст единое цветосветовое поле", – добавил глава департамента.
Самые большие новогодние елки (25 метров) установят на Лубянской площади и Воробьевых горах. Также к празднику по всему городу разместят более 1,5 тысячи поздравительных плакатов в новогоднем фирменном стиле.
В фирменном стиле будет оформлен и транспортный комплекс. Планируется выпустить лимитированный тираж проездного билета "Единый" с новогодним логотипом.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: