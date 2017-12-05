Москву к Новому году украсят элементами гримерок и театральных сцен

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

На улицах Москвы к Новому году установят почти 4 тысячи конструкций на театральную тематику. Конструкцию стилизуют под московские театры, элементы театральных сцен, гримерки, сцены из театральных постановок.

Также на столичных улицах появится 268 елок, из которых 56 установят спонсоры, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева.

Экономить в потреблении электроэнергии позволяют современные технологии развития светодиодов. Гасангаджиев отметил, что если бы город при создании декораций использовал традиционные источники света, то разница в потреблении составила бы около 1 миллиона киловатт в час.

"Благодаря светодиодами мы можем создавать различные комбинации, позволяющие устраивать целые световые шоу. В общую среду также впишется архитектурная подсветка зданий, что создаст единое цветосветовое поле", – добавил глава департамента.

Самые большие новогодние елки (25 метров) установят на Лубянской площади и Воробьевых горах. Также к празднику по всему городу разместят более 1,5 тысячи поздравительных плакатов в новогоднем фирменном стиле.

В фирменном стиле будет оформлен и транспортный комплекс. Планируется выпустить лимитированный тираж проездного билета "Единый" с новогодним логотипом.