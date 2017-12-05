Москвичи проголосовали за новогоднюю программу парков

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичи в проекте "Активный гражданин" выбрали программу новогодней ночи в 20 парках. Голосование "Встречаем Новый год в парке!" проходило в два этапа, в каждом из которых участвовали более 170 тысяч человек.
В голосовании участвовали парк Горького, парк искусств "Музеон", сад "Эрмитаж", Таганский, Измайловский, Перовский, Лианозовский, Гончаровский, Бабушкинский и Воронцовский парки, сад имени Баумана, "Красная Пресня", "Сокольники", "Садовники", "Кузьминки", "Северное Тушино", "Фили", парки 850-летия Москвы, 50-летия Октября, Сиреневый сад и парк Победы на Поклонной горе, передает портал мэра и правительства Москвы.
Больше всего участников проекта интересовал парк Горького – 75 669 голосов, "Сокольники" – 47 070, Измайловский парк – 24 985 и "Кузьминки" – 23 887. А вот около 16 процентов респондентов заявили, что их вовсе не интересует новогодняя программа парков.
Большинство опрошенных предпочитают, чтобы в парках запускали фейерверки, так в среднем проголосовало 28,83 процента. На втором по популярности месте концерты современной музыки. Они заинтересовали в среднем 18,01 процента участников.
Спектакли для детей заняли третье место. Они интересны 14,68 процента москвичей. 14,13 процента респондентов хотели бы посетить мастер-классы по изготовлению новогодних подарков и украшений, 13,6 процента выбрали диджей-сеты.
Кроме того, "активные граждане" предложили более двух тысяч собственных идей, среди которых квесты, конкурсы и эстафеты, концерт классической музыки и новогодние ярмарки.
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