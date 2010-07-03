Путин возложил венок к Вечному огню

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин почтил память павших в Великой Отечественной войне, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Военнослужащие Президентского полка установили к Вечному огню венок от имени российского лидера. После этого Путин расправил ленты на венке, выполненные в цветах российского флага, и почтил память погибших в войне минутой молчания. Церемонию завершил гимн России и марш роты Почетного караула.

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, члены правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым.

Прах неизвестного советского солдата был перенесен из братской могилы в Подмосковье и перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год там же был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.

Ранее Путин, выступая на параде в честь Дня Победы на Красной площади, сказал, что защита настоящих героев Великой Отечественной войны является священным долгом в условиях, когда в ряде стран мира "бесстыдно врут своим детям" о войне. Президент отметил, что память о ВОВ является совестью и ответственностью россиян.

Подробности Парада Победы – в трансляции Москва 24.