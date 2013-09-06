В Центре им. Райкина произошел пожар

Пожар произошел в Центр культуры, искусства и досуга им. Аркадия Райкина. Возгорание возникло около 16.00.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, площадь пожара на третьем этаже здания по Шереметьевской улице составила 3 квадратных метра. Пожар удалось потушить в течение 10 минут. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что Центр им. Аркадия Райкина открылся только на прошлой неделе, а занятия там начались 2 сентября.