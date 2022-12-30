Информации о пострадавших при пожаре в Камбодже россиянах не поступало – посольство

Информации о гражданах России, которые могли пострадать при пожаре в отеле Grand Diamond City Hotel and Casino в Пойпете в Камбодже, не поступало. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Камбодже.

"Сведений о пострадавших россиянах не поступало, консульский отдел посольства следит за развитием ситуации", – говорится в сообщении диппредставительства.

По данным Национального комитета по борьбе с последствиями стихийных бедствий, в результате ЧП погибли минимум 20 человек, еще 100 пострадали. Большая часть пострадавших являются гражданами Таиланда.

До этого сообщалось, что причиной пожара могло стать возгорание бензобака. Крупный пожар удалось потушить только спустя 10 часов. В горящем здании в процессе работы спасателей могли находиться около 400 человек.



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