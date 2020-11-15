В центре Москвы горит историческое здание

Видео: Москва 24

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал Москва 24. На кадрах, которые сняли очевидцы, виден густой черный дым.

Отмечается, что здание, состоящее из 14 этажей, относится к постройкам XX века. Оно располагается по адресу: улица Тараса Шевченко, дом 1.

В главном управлении МЧС России по Москве заявили, что, по предварительным данным, возгорание произошло на кровле. Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают специалисты.

Уточняется, что в горящем доме когда-то жили актер Валентин Гафт, режиссер Сергей Бондарчук, шахматист Лев Полугаевский, певица Любовь Казарновская, телеведущая Ольга Шелест.

Ранее пожар произошел в строящемся здании на Нежинский улице. Там загорелся утеплитель на кровле.

