14 мая 2018, 19:35Происшествия
Пожар в мебельном центре в подмосковном Дзержинском ликвидирован
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Пожар в гипермаркете мебели "Интерьер Plaza" в подмосковном Дзержинском ликвидирован.
Отмечается, что администрация эвакуировала из здания 71 человека, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений в здании никого не было, передает Агентство "Москва".
Инцидент произошел в понедельник, 14 мая, на улице Энергетиков. К тушению пожара были привлечены четыре единицы техники и 15 человек.