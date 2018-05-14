Пожар в мебельном центре в подмосковном Дзержинском ликвидирован

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожар в гипермаркете мебели "Интерьер Plaza" в подмосковном Дзержинском ликвидирован.

Отмечается, что администрация эвакуировала из здания 71 человека, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений в здании никого не было, передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в понедельник, 14 мая, на улице Энергетиков. К тушению пожара были привлечены четыре единицы техники и 15 человек.