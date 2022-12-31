Вучич заявил, что мир на Украине не будет достигнут в ближайшее время

Фото: kremlin.ru

Мир на Украине не будет достигнут в скором времени. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич.

"Что касается самого этого конфликта, я не верю, что скоро последует мир, потому что мир может быть достигнут, когда ясно, что одна из сторон проигрывает и ей придется соглашаться", – приводит его слова ТАСС.

Вучич считает, что несколько месяцев назад Запад был в "победительской эйфории" и ожидал легкой победы над Россией. При этом, по мнению президента Сербии, такой же легкой победы над Украиной шесть месяцев назад ожидала и Россия.

По мнению Вучича, сейчас конфликт на Украине находится в патовой позиции с минимальной инициативой на стороне России.

"Россия воюет лучше, чем воевала вначале, они извлекли урок, у них серьезная генеральская школа, и сегодня воюют несравнимо лучше, чем шесть-девять месяцев назад", – подчеркивает президент Сербии.

Вучич, однако, считает, что исход конфликта прогнозировать сложно, с учетом того, что западная экономика "несравнимо сильнее чем российская".

Ранее Вучич назвал условие для введения Белградом санкций против России. По его словам, это произойдет лишь в случае, если жизненные и экзистенциальные интересы Сербии окажутся под угрозой.

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