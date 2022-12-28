Песков заявил, что РФ поддерживает Сербию в ее действиях по ситуации вокруг Косова

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Россия поддерживает Сербию в ее действиях по ситуации, которая сложилась вокруг частично признанного Косова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

"Мы поддерживаем Белград в тех действиях, которые предпринимаются", – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Сербия является суверенной страной, которая защищает права своих граждан, а искать какое-либо деструктивное влияние России "абсолютно неверно".

Ранее президент Сербии Александр Вучич привел в боевую готовность Вооруженные силы страны. Как заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич, сербская армия защитит суверенитет страны и сербов, где бы они ни жили.

Ситуация в регионе обострилась после того, как власти Косова направили на север края, населенный сербами, полицейский спецназ. Стихийные протесты сербского населения вылились в строительство баррикад на улицах.

В Белграде проходят митинги в поддержку сербов Косова и Метохии

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