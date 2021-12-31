Россия направила Кубе 22 тонны гуманитарной помощи

Фото: ТАСС/Jürgen Schwenkenbecher

Куба получила от России 22 тонны гуманитарной помощи в виде шприцов и медицинских костюмов. Об этом посольство РФ в республике сообщило на своей странице в Twitter.

"Россия отправила Кубе гуманитарную помощь, в том числе многоцелевые медицинские защитные костюмы и инъекционные шприцы общей массой почти 22 тонны", – говорится в публикации.

В предыдущий раз Москва предоставила Гаване гумпомощь в июле текущего года. Тогда на "остров свободы" вылетели два самолета Ан-124 "Руслан" Военно-транспортной авиации ВКС России.

Тогда в рамках исполнения поручения Владимира Путина Куба получила продовольствие, индивидуальные средства защиты и более миллиона масок.

