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Политика

31 декабря 2021, 23:33

Россия направила Кубе 22 тонны гуманитарной помощи

политика

Фото: ТАСС/Jürgen Schwenkenbecher

Куба получила от России 22 тонны гуманитарной помощи в виде шприцов и медицинских костюмов. Об этом посольство РФ в республике сообщило на своей странице в Twitter.

"Россия отправила Кубе гуманитарную помощь, в том числе многоцелевые медицинские защитные костюмы и инъекционные шприцы общей массой почти 22 тонны", – говорится в публикации.

В предыдущий раз Москва предоставила Гаване гумпомощь в июле текущего года. Тогда на "остров свободы" вылетели два самолета Ан-124 "Руслан" Военно-транспортной авиации ВКС России.

Тогда в рамках исполнения поручения Владимира Путина Куба получила продовольствие, индивидуальные средства защиты и более миллиона масок.

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