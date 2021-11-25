МЧС России направило в Донбасс очередную колонну с гуманитарной помощью

Фото: МЧС России/ТАСС

Новая колонна МЧС России с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы ведомства.

По информации МЧС, речь идет о 104-й партии гуманитарного груза. Колонна выехала из Ростовской области.

"Из Донского спасательного центра автомобили выдвинулись в Донецкую и Луганскую области", – уточнили в пресс-службе.

В состав груза вошли изделия медицинского назначения общей массой свыше 200 тонн. Транспортировка соответствует всем пунктам международного законодательства по доставке гуманитарной помощи, добавили в МЧС.

Ранее общероссийская общественная организация "Совет Матерей" отправила детям Донбасса груз гуманитарной помощи. В акции приняли участие многие известные люди России.