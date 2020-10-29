МЧС РФ отправило 99-ю колонну с гуманитарной помощью в Донбасс

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МЧС России отправило 99-ю партию гуманитарного груза для жителей Донбасса. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что колонны проследуют в Донецк и Луганск.

"Автомобили отправились из Донского спасательного центра в Донецкую и Луганскую области для доставки жителям гуманитарной помощи", – подтвердили в ведомстве.

Сообщается, что конвой доставит более 119 тонн гуманитарного груза. В частности, жителям Донбасса передадут лекарства и медицинское оборудование.

Предыдущая колонна с гуманитарной помощью была доставлена в Донбасс 27 августа. Жители Донецка и Луганска получили 118 тонн медикаментов и предметов первой необходимости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит помогать Донбассу. Он объяснил это тем, что существенного продвижения в урегулировании ситуации в регионе нет.