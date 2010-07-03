МЧС России направило в Донбасс новую колонну с гуманитарной помощью

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Очередная автомобильная колонна МЧС России с гуманитарным грузом для детей выдвинулась в Донецк и Луганск. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства.

"Колонна покинула Донской спасательный центр МЧС России в Ростовской области. В составе гуманитарного груза более 380 тонн детских продуктовых наборов", – подтвердили в пресс-службе.

Известно, что колонна движется к государственной границе на пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган. Там грузовики пройдут необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. За это время было отправлено 93 колонны МЧС, которые доставили свыше 83 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Ранее автомобильная колонна с гуманитарным грузом, предназначенным для детей, была отправлена 31 октября. В Донбасс доставили более 550 тонн детских продуктовых наборов.