Рейс Минобороны РФ доставит в Кабул первую партию гумпомощи 18 ноября – посол

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Самолет министерства обороны России доставит в Кабул первую партию гуманитарной помощи в четверг, 18 ноября. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал изданию посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, первый подобный рейс доставит в Афганистан 36 тонн продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

"Затем будут еще две партии военно-транспортных самолетов с гумгрузами. Всего ими привезут свыше 100 тонн гумпомощи", – сообщил дипломат.

Жирнов отметил, что члены запрещенной в РФ террористической организации "Талибан" гарантировали передачу российской гуманитарной помощи нуждающимся.

"Афганские власти понимают, что если произойдет "осечка", это серьезно осложнит их дальнейшую работу с иностранными донорами", – подчеркнул посол.

Он добавил, что на обратных рейсах будет осуществляться вывоз российских граждан из Афганистана. Помимо россиян, вывозными рейсами хотят воспользоваться почти 900 афганских студентов, числящихся в российских вузах. Как пояснил Жирнов, они намерены продолжить образование в очной форме.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о направлении в Афганистан гуманитарной помощи из России. Он также поблагодарил ООН за оперативные действия в данном направлении.