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Россия направит в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи, заявил в эфире телеканала "Россия 1" российский посол Дмитрий Жирнов.

"Сейчас мы готовим организацию сюда (в Афганистан – Прим. ред.) спецрейсов, на которых будет доставлена крупная партия гуманитарной помощи, продукты. И этими же спецрейсами в ноябре мы вывезем афганских граждан, у которых есть российское гражданство", – сказал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что важно не допустить дестабилизации в соседних с Афганистаном государствах.

Он подчеркнул, что для Москвы ситуация в центральноазиатских странах имеет принципиальное значение, поскольку у них фактически нет границ с Россией и практически со всеми действует безвизовый режим.

