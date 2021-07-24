На Кубу отправили два самолета Ан-124 с гуманитарной помощью Минобороны РФ

Фото: ТАСС/МЧС России

Два самолета Ан-124 "Руслан" Военно-транспортной авиации ВКС России вылетели на Кубу с гуманитарной помощью, сообщает ТАСС.

Самолеты Минобороны РФ доставят на Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более миллиона масок. Таким образом выполняется поручение президента РФ Владимира Путина.

Самолеты вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский.

До этого Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о решении предоставить гуманитарную помощь. В страну направили более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.