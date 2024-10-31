Небензя пригласил британскую коллегу в РФ после ее слов об "обедневшей России"

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя пригласил постпреда Великобритании Барбару Вудворд приехать в РФ после ее слов об "обедневшей России". Об этом сообщает ТАСС.

Небензя заявил, что благодарен Вудворд за ее "трогательную заботу" о бюджете России, но предупредил, что она может разочароваться в ходе визита в РФ, столкнувшись с реальностью.

"Она же употребила словосочетание impoverished Russia. Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она своими глазами убедилась в своих высказываниях. Только боюсь, что то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат друг другу", – высказался он.

Постпред Великобритании не стала официально отвечать на приглашение.

Ранее Небензя заявил, что западные страны "пробили очередное дно", созвав Совбез ООН для обсуждения якобы присутствия военных КНДР в России. Он отметил, что США стремятся навязать миру "гнилую логику" о недопустимости оказания помощи Москве и ее союзникам, в то время как Вашингтон и союзники помогают Украине.