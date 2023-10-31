ВС РФ нанесли поражение двум бригадам украинских морпехов на херсонском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия нанесла поражение двум бригадам украинских морпехов на херсонском направлении. Министерство обороны РФ рассказало об этом, опубликовав в своем телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе острова Алексеевский, а также населенного пункта Берислав Херсонской области", – говорится в публикации.

Ранее бойцы добровольческого батальона "Крым" сбили на запорожском направлении тяжелый украинский гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616, известный под названием "Баба Яга".

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска за время контрнаступления потеряли более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ понесли значительные потери и в технике, утратив около 600 танков и 1,9 тысячи бронемашин различного класса.



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