Бойцы добровольческого батальона "Крым" сбили дрон ВСУ "Баба Яга"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы добровольческого батальона "Крым" сбили на запорожском направлении тяжелый украинский гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616, известный под названием "Баба Яга". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя батальона.

"Да, наши ребята сбили один такой дрон", – заявил он.

Данный гексакоптер – это боевая модернизация сельскохозяйственного дрона. Он может нести заряды весом до 40–50 килограммов. Подобные беспилотники оснащены несколькими радиоканалами с защитой от систем радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, они способны летать автономно по составленному заранее маршруту.

Ранее система ПВО РФ ликвидировала украинский беспилотник над Белгородской областью. Украина попытались осуществить атаку с помощью БПЛА самолетного типа около 13:00 по московскому времени 31 октября.

Также ВС РФ ликвидировали арсенал авиационных средств поражения украинской армии в Черкасской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ отразили 11 атак ВСУ на краснолиманском направлении