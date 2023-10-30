ВС РФ уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ ликвидировали арсенал авиационных средств поражения украинской армии в Черкасской области. Министерство обороны России рассказало об этом в своем телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ", – говорится в публикации.

Также в ведомстве рассказали о поражении вражеских пунктов управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения вблизи сел Серебрянка в ДНР, Степовая Новоселовка в Харьковской области и Лепетиха в Николаевской области.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что украинские войска за время контрнаступления потеряли более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ понесли значительные потери и в технике, утратив около 600 танков и 1,9 тысячи бронемашин различного класса.

До этого сообщалось, что военнослужащие добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" расчетом миномета "Василек" уничтожили автоколонну ВСУ под Соледаром.



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