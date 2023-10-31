Посольство РФ в Париже готово оказать помощь задержанному бизнесмену Кузьмичеву

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Консульский отдел посольства РФ в Париже готов оказать содействие задержанному во Франции совладельцу компании "Альфа-групп" Алексею Кузьмичеву, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

Также в дипведомстве подчеркнули, что французские власти не уведомляли консульские учреждения РФ об аресте предпринимателя. Посольство будет внимательно следить за развитием ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия будет защищать права Кузьмичева как гражданина РФ, если он сам этого пожелает. Помимо этого, пресс-секретарь признался, что не знаком с ситуацией о задержании Кузьмичева во Франции, но читал об этом в СМИ.

Кузьмичева задержали во Франции 30 октября по подозрению в махинациях с налогами. Сейчас он задержан, его представители пока никак не прокомментировали случившееся.

Российский предприниматель пробудет под стражей не более 48 часов. Известно, что прошли обыски французской недвижимости Кузьмичева по делу о налоговых преступлениях и нарушении санкций. В них участвовало свыше 60 человек. В ходе обысков нашли пачки наличных денег.