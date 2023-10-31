Президент Израиля назвал крайне тревожными беспорядки в Дагестане

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Беспорядки, случившиеся 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прилета самолета из Израиля, являются "чистым антисемитизмом". Об этом в интервью Welt рассказал израильский президент Ицхак Герцог.

По его словам, этот инцидент был спровоцирован кем-то со стороны.

"Они шокируют и вызывают крайнее беспокойство. Это то, что должно вызывать тревогу у любого правительства. Это было похоже на погром", – заявил президент Израиля.

При этом Герцог рад, что властям РФ удалось урегулировать ситуацию. Он подчеркнул, что российские власти правильно поступили, взяв это происшествие под свой контроль.

Кроме того, израильский президент призвал Россию тщательно расследовать инцидент в приоритетном порядке.

Ранее Владимир Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины посредством помощи Запада. Вместе с тем президент РФ поручил руководителям регионов и профильным ведомствам принимать своевременные меры по защите конституционного строя РФ, прав граждан, а также межнационального и межрелигиозного согласия.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция выявила свыше 150 участников беспорядков, 60 из них задержаны.

В Минздраве уточнили, что в больницах Дагестана находятся пятеро пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

Глава республики Сергей Меликов добавлял, что беспорядками в аэропорту могли "оперировать" с территории Украины.