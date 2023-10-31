Венгерский историк Веспреми предрек Европе гражданскую войну из-за сектора Газа

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Глобальная гражданская война угрожает Европе из-за реакции общественности на палестино-израильский конфликт. Такое мнение высказал венгерский историк Ласло Бернат Веспреми в интервью порталу Index.hu.

"Западная и Северная Европа движутся к кровавой гражданской войне с угрожающей скоростью, и я не вижу никаких признаков поворота в этом постоянно сужающемся коридоре", – заявил он.

Эксперт считает, что праворадикальные антисемитские и антимусульманские акции могут в будущем усилиться. Из-за этого исламисты активизируются ради мести, что и приведет к гражданской войне.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

28 октября в Стамбуле прошел массовый митинг в поддержку Палестины. На нем выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и назвал Израиль оккупантом, подчеркнув, что ХАМАС не является террористической организацией. Кроме того, во время выступления Эрдоган заявил, что ответственность за кровопролитие в секторе Газа лежит на странах Запада, назвав происходящее в регионе "резней".



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