В ООН призвали открыть дополнительно КПП "Керем-Шалом" для гумпомощи Газе

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Для изменения гуманитарной ситуации в секторе Газа необходимо открыть дополнительный пункт пропуска. С таким заявлением выступил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщает РИА Новости.

"Если мы хотим изменить ситуацию, нам нужно более одного пункта въезда в Газу: "Керем-Шалом" между Израилем и сектором Газа является единственным пропускным пунктом, оборудованным для быстрого пропуска достаточно большого количества грузовиков", – указано в его заявлении.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

21 октября первые грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проехали через КПП "Рафах".

Через этот контрольно-пропускной пункт в сектор Газа доставляют и российскую гуманитарную помощь, которая была отправлена 18 октября.

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