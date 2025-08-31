31 августа, 23:17Политика
В Раде рекомендовали украинцам готовиться к тяжелой зиме
Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале призвала граждан Украины подготовиться к возможному блэкауту и тяжелой зиме.
Иных подробностей политик не привела. Она лишь напомнила, что 31 августа завершается летний сезон.
Ранее СМИ сообщали, что зима в этом году может быть самой суровой для Украины за все время на фоне дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния местного населения.
В Госдепе подтверждали опасения Киева, отметив, что зима в этом году, действительно, станет особенно трудной для Украины. США заверили, что совместно с партнерами выделят допсредства на поддержку энергетического сектора Украины в долгосрочной перспективе.